В Мангистау открыли анонимную линию для жалоб на нарушения в армии

Западное региональное военно-следственное управление МВД Казахстана сообщило о запуске каналов связи для приёма обращений о противоправных действиях со стороны военнослужащих и должностных лиц силовых структур.

Как отметил следователь управления, капитан юстиции Бахтияр Тюлешов, обращения могут касаться сотрудников Министерства обороны, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии Казахстана.

По его словам, одной из главных задач ведомства является выявление, расследование и профилактика уголовных правонарушений среди военнослужащих. В управлении заверили, что все обращения будут рассмотрены, а заявителям при необходимости окажут помощь и обеспечат защиту их прав и безопасности.

Также сообщается, что жалобы можно подать анонимно.

Для приёма обращений открыты телефоны:

+7 (747) 284 21 84

30-13-83

Западное региональное военно-следственное управление МВД РК находится в Актау, в 4 микрорайоне, здание 32А.