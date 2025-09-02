В Мангистау открыли пять новых школ
Четыре из них построены в рамках национального проекта "Келешек мектеп".
К Дню знаний в Мангистауской области сдали в эксплуатацию пять новых школ. Четыре из них построены в рамках национального проекта "Келешек мектеп", инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, еще одна - при поддержке спонсоров, передает BAQ.KZ.
Среди открытых объектов - школа на 300 мест в селе Сам Бейнеуского района. Несмотря на то, что здание рассчитано на большее количество учащихся, сегодня здесь учатся 151 школьник.
В учреждении оборудованы 27 учебных классов и 18 специализированных кабинетов, включая кабинеты химии, биологии, информатики, робототехники, STEM-направлений, изобразительного искусства и музыки. Также имеются кабинеты логопеда и психолога, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, мастерская, медицинский кабинет и музей. В школе работают 40 учителей.
В числе других новых объектов - школа на 300 мест в мкр. "Рауан" Актау, школа на 1200 мест в мкр. "Самал" села Батыр Мунайлинского района, школа на 600 мест в селе Бейнеу, а также школа на 1200 мест в селе Сайын-Шапагатов Тупкараганского района, построенная при поддержке спонсоров.
Ввод этих объектов позволил полностью ликвидировать трехсменное обучение в Мунайлинском и Тупкараганском районах и решить проблему аварийной школы в Бейнеуском районе.
В новом учебном году в Мангистауской области работают 157 школ, где обучаются более 213 тысяч детей, из них 19 тысяч — первоклассники. В первом квартале года планируется сдать в эксплуатацию еще пять школ.
