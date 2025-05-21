В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев провёл встречу с представителями правоохранительных органов региона. Во встрече приняли участие заместитель акима области Тилеген Абишев и начальник областного департамента полиции Сагындык Аяганов, передает BAQ.KZ.

Согласно докладу Сагындыка Аяганова, уровень преступности в регионе значительно снизился. За последние четыре месяца количество особо тяжких преступлений сократилось на 71,4%, тяжких — на 22,6%, средней тяжести — на 21,5%, менее тяжких — на 27,0%.

Такие показатели стали результатом реализации инициативы Министерства внутренних дел, объявившего 2025 год "Годом профилактики: полиция на страже законности и порядка", а также мер по укреплению законности, принятых совместно с местными органами власти.

Малик Отарбаев подчеркнул важность роли правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка, поблагодарил сотрудников за службу и напомнил о высокой оценке их труда Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, который ранее наградил ряд представителей органов внутренних дел в ходе рабочей поездки в регион.