Строительство мусорного полигона в селе Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области обойдётся местному бюджету в 535 млн тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком выступает Бейнеуский районный отдел строительства. Проект предусматривает возведение строительных конструкций для нового полигона твёрдо-бытовых отходов. Срок выполнения работ составляет восемь месяцев, при этом предусмотрен авансовый платеж в размере 30%.

К участникам конкурса предъявлены строгие квалификационные требования. Подрядчик должен иметь разрешения на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектно-сметной документации в соответствии с законодательством, не иметь налоговой задолженности, а также обладать соответствующей материально-технической базой и необходимыми трудовыми ресурсами.

Прием заявок на участие в конкурсе запланирован на период с 19 по 24 ноября.