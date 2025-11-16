В Мангистау планируют построить мусорный полигон за 535 млн тенге
К участникам конкурса предъявлены строгие квалификационные требования.
Строительство мусорного полигона в селе Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области обойдётся местному бюджету в 535 млн тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Согласно данным портала госзакупок, заказчиком выступает Бейнеуский районный отдел строительства. Проект предусматривает возведение строительных конструкций для нового полигона твёрдо-бытовых отходов. Срок выполнения работ составляет восемь месяцев, при этом предусмотрен авансовый платеж в размере 30%.
К участникам конкурса предъявлены строгие квалификационные требования. Подрядчик должен иметь разрешения на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектно-сметной документации в соответствии с законодательством, не иметь налоговой задолженности, а также обладать соответствующей материально-технической базой и необходимыми трудовыми ресурсами.
Прием заявок на участие в конкурсе запланирован на период с 19 по 24 ноября.
