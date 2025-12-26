В Мангистауской области подрядной организации назначен крупный штраф за неисполнение требований по содержанию железнодорожного переезда. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В ходе проверки железнодорожного переезда №119, расположенного на автодороге районного значения Мангистау – Кызылтобе, сотрудники полиции выявили нарушения требований безопасности. Ответственной организации было выдано официальное предписание об устранении недостатков.

Однако в установленный срок требования выполнены не были. В связи с этим дорожно-технической инспекцией в отношении подрядчика составлен административный протокол по части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — за невыполнение законных требований органов государственного контроля.

Согласно постановлению суда от 23 декабря 2025 года, на подрядную организацию наложен штраф в размере 1 376 200 тенге.

В полиции подчеркнули, что своевременное исполнение предписаний имеет ключевое значение, поскольку выявленные нарушения на железнодорожных переездах напрямую влияют на безопасность дорожного движения и могут представлять угрозу для участников движения.