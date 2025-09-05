Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области озвучил статистику происшествий на воде за летний сезон 2025 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Береговая линия региона протянулась более чем на 1 400 километров. Для обеспечения безопасности на популярных пляжах дежурили четыре оперативно-спасательные станции и мобильные посты: в будние дни - 15, в выходные - 33.

Однако, несмотря на принятые меры, полностью избежать трагедий не удалось. За время купального сезона в необорудованных местах Каспийского моря погибли девять человек, среди них - трое детей. Уже после его завершения утонул еще один человек.

Таким образом, с начала 2024 года число утонувших в регионе достигло 14 человек, включая четверых детей.

Спасатели напоминают жителям и туристам: купание безопасно только на официально оборудованных пляжах, где работают профессиональные спасатели.