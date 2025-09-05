В Мангистау подвели печальные итоги купального сезона: утонули 10 человек
Несмотря на принятые меры, полностью избежать трагедий не удалось.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области озвучил статистику происшествий на воде за летний сезон 2025 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Береговая линия региона протянулась более чем на 1 400 километров. Для обеспечения безопасности на популярных пляжах дежурили четыре оперативно-спасательные станции и мобильные посты: в будние дни - 15, в выходные - 33.
Однако, несмотря на принятые меры, полностью избежать трагедий не удалось. За время купального сезона в необорудованных местах Каспийского моря погибли девять человек, среди них - трое детей. Уже после его завершения утонул еще один человек.
Таким образом, с начала 2024 года число утонувших в регионе достигло 14 человек, включая четверых детей.
Спасатели напоминают жителям и туристам: купание безопасно только на официально оборудованных пляжах, где работают профессиональные спасатели.
