В Мангистауской области сотрудники специализированной охранной службы МВД столкнулись с проблемой оплаты арендного жилья: государственные выплаты поступили вовремя, но деньги "застряли" на счетах в Отбасы банке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Средства были зачислены 11 декабря, после чего полицейские сразу оформили переводы арендодателям через мобильное приложение, однако заявки до сих пор находятся в статусе "на рассмотрении". Из-за задержек арендаторам приходится ежедневно объясняться с владельцами квартир и просить их не расторгать договоры.

По словам сотрудников полиции, проблема возникла после перехода на безналичное оформление арендных платежей и тянется уже несколько месяцев. Арендодатели идут навстречу лишь временно, а в случае выселения полицейским придётся нести дополнительные расходы на переоформление документов — до 40–50 тысяч тенге. Кроме того, снять деньги напрямую невозможно: через менеджеров банка операции доступны только с сумм от 500 тысяч тенге, тогда как выплаты на аренду обычно составляют 150–200 тысяч.

В Отбасы банке объяснили ситуацию изменениями в законодательстве: теперь все договоры аренды проверяются вручную, а каждая заявка рассматривается индивидуально. По данным банка, проверка документов занимает до трёх рабочих дней, после чего средства перечисляются арендодателям. В финансовом учреждении заверили, что выплаты будут произведены в ближайшее время, однако пока сотрудники охранной службы МВД остаются в неопределённости и вынуждены ждать.