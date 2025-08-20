В Мангистауской области полицейские спасли девочку-подростка, оказавшуюся в море и не сумевшую самостоятельно выбраться на берег, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 18 августа около 18:30 на побережье в селе Шапагат Тупкараганского района. В дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники УПИ: капитан полиции Данияр Назарбаев, капитан полиции Биржан Шапагатов и старший лейтенант полиции Дулат Гайнуллин.

Совместно с местными жителями стражи порядка привлекли лодку, на которой отправились в море. Подростка, находившегося примерно в 600 метрах от берега, удалось поднять на борт и благополучно доставить на сушу.

К счастью, девочка не пострадала.

В полиции отметили, что этот случай стал примером высокой оперативности и самоотверженности сотрудников, а также наглядной реализации принципа "Закон и порядок", направленного на защиту жизни и безопасности граждан.