В Мангистау полицейские вытащили из моря девочку, унесённую на 600 метров от берега
Стражи порядка спасли подростка от утопления.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области полицейские спасли девочку-подростка, оказавшуюся в море и не сумевшую самостоятельно выбраться на берег, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 18 августа около 18:30 на побережье в селе Шапагат Тупкараганского района. В дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники УПИ: капитан полиции Данияр Назарбаев, капитан полиции Биржан Шапагатов и старший лейтенант полиции Дулат Гайнуллин.
Совместно с местными жителями стражи порядка привлекли лодку, на которой отправились в море. Подростка, находившегося примерно в 600 метрах от берега, удалось поднять на борт и благополучно доставить на сушу.
К счастью, девочка не пострадала.
В полиции отметили, что этот случай стал примером высокой оперативности и самоотверженности сотрудников, а также наглядной реализации принципа "Закон и порядок", направленного на защиту жизни и безопасности граждан.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной