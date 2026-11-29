В Мангистау полиция проводит ночные рейды из-за скота на дорогах
В Каракиянском районе правоохранители выявляют бесхозных животных на трассах, а в селе Акшукур проводят учет и идентификацию лошадей.
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В Мангистауской области полицейские усилили профилактическую работу, направленную на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных и предупреждение скотокрадства. Особое внимание уделяют контролю за поголовьем и безопасности на автомобильных дорогах.
В Каракиянском районе правоохранители проводят рейды на трассах, в том числе в ночное время. В ходе одного из мероприятий они обнаружили животных, находившихся на проезжей части без присмотра, и отогнали их с дороги.
В полиции напоминают, что появление скота на трассе может привести к серьезным авариям. В темноте водители могут поздно заметить животное и не успеть избежать столкновения. Владельцев призывают постоянно следить за поголовьем и не допускать выхода животных на автомобильные дороги.
Параллельно в селе Акшукур представители сельского хозяйства совместно с полицейскими проводят контрольные и разъяснительные мероприятия. Специалисты занимаются идентификацией лошадей: на животных надевают специальные идентификационные ленты, а также ведут учет и контроль поголовья.
Владельцам разъясняют требования к содержанию скота и необходимость соблюдения мер безопасности.
По информации полиции, такие меры призваны усилить контроль за животными, поддерживать порядок в сфере животноводства, предупреждать скотокрадство и снижать риск ДТП.
Правоохранители призывают владельцев держать скот в огороженных местах и не оставлять его без присмотра, особенно в ночное время.
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