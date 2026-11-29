В Мангистауской области полицейские усилили профилактическую работу, направленную на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных и предупреждение скотокрадства. Особое внимание уделяют контролю за поголовьем и безопасности на автомобильных дорогах.

В Каракиянском районе правоохранители проводят рейды на трассах, в том числе в ночное время. В ходе одного из мероприятий они обнаружили животных, находившихся на проезжей части без присмотра, и отогнали их с дороги.

В полиции напоминают, что появление скота на трассе может привести к серьезным авариям. В темноте водители могут поздно заметить животное и не успеть избежать столкновения. Владельцев призывают постоянно следить за поголовьем и не допускать выхода животных на автомобильные дороги.

Параллельно в селе Акшукур представители сельского хозяйства совместно с полицейскими проводят контрольные и разъяснительные мероприятия. Специалисты занимаются идентификацией лошадей: на животных надевают специальные идентификационные ленты, а также ведут учет и контроль поголовья.

Владельцам разъясняют требования к содержанию скота и необходимость соблюдения мер безопасности.

По информации полиции, такие меры призваны усилить контроль за животными, поддерживать порядок в сфере животноводства, предупреждать скотокрадство и снижать риск ДТП.

Правоохранители призывают владельцев держать скот в огороженных местах и не оставлять его без присмотра, особенно в ночное время.