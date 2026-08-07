В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге

В Мангистауской области прокуратура помогла устранить административные препятствия, которые мешали реализации инвестиционного проекта стоимостью 1,3 млрд тенге.

Речь идет о проекте компании Aleka Su, которая строит завод по производству безалкогольных напитков, минеральной и бутилированной воды.

После запуска предприятие сможет выпускать до 6 тысяч бутылок в час, а также создаст новые рабочие места.

От инвестора потребовали лишние документы

Во время проверки прокуратура выяснила, что при заключении договора на опреснение воды коммунальное предприятие потребовало от инвестора документы, которые не предусмотрены законодательством.

Из-за этого оформление договора затянулось, а реализация проекта оказалась под угрозой.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, необходимый договор заключили, и компания смогла продолжить подготовку к строительству завода.

В надзорном органе отметили, что работа по устранению административных барьеров для бизнеса продолжается. Инвесторам, которые сталкиваются с подобными проблемами, рекомендуют обращаться в мобильную группу по защите прав инвесторов или в call-центр 115.

Читай также:

Инвесторам в Казахстане упростят прохождение экологических процедур

Проверили без согласования: три административных дела против инвестора в Акмолинской области признали незаконными