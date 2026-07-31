Без согласования с прокуратурой и без регистрации в органах по правовой статистике государственный орган провел проверку в отношении ТОО «Qazaq Kaolin», которое строит горно-обогатительный комбинат за 5,8 млрд тенге.

Проверку проводили по вопросам соблюдения миграционного законодательства. По акту прокурорского надзора она признана незаконной, три административных производства прекращены.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Согласовывать такие проверки обязательно. По механизму «прокурорского фильтра» решения госорганов о проверках инвесторов, возбуждении административных производств, применении разрешительно-ограничительных мер и обращении в суд требуют согласия прокуратуры.

Проект реализуется на базе каолинов Алексеевского месторождения в 40 км от Кокшетау, одного из крупнейших в мире по запасам каолина. Разведку там начали в 1962 году, в 1979 году запустили комбинат всесоюзного значения мощностью 200 тысяч тонн обогащенного каолина в год. В 1996 году производство остановили и добычу свернули.