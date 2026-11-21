Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил взять на контроль вопрос модернизации Каракиянской центральной районной больницы. Во время рабочей поездки в район он ознакомился с состоянием медицинского учреждения и обсудил необходимость его обновления.

Больница была введена в эксплуатацию в 1978 году. Трёхэтажное здание с подвальным помещением занимает площадь 3 458 квадратных метров, его строительный объём составляет 17 296 кубических метров. Медучреждение рассчитано на 55 койко-мест.

Капитальный ремонт здесь проводили в 2007 году, текущий — в 2020-м. Однако, несмотря на выполненные работы, состояние здания требует комплексного обновления и реконструкции.

На балансе больницы числится 11 единиц санитарного автотранспорта. Для обеспечения доступности медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах по одной машине выделено врачебным амбулаториям сёл Сенек, Бостан и Куланды, а также фельдшерско-акушерскому пункту на станции Болашак. За поликлиникой села Курык закреплены два автомобиля. Ещё пять машин обслуживают центральную районную больницу.

По итогам осмотра Нурдаулет Килыбай отметил необходимость обновления здания. В настоящее время рассматривается возможность проведения капитального ремонта и восстановительных работ на всех трёх этажах, а также модернизации гаража в рамках реконструкции.