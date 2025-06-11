В рамках обсуждения законопроекта об амнистии депутат Мажилиса Даулет Мукаев поднял вопрос о судьбе несовершеннолетних, осуждённых за уголовные правонарушения. По его словам, в документе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности и основного наказания лиц, совершивших преступления до 18 лет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Согласно седьмой статье законопроекта, освобожденные от наказания несовершеннолетние передаются на воспитание родителям или заменяющим их лицам. Также возможно направление в специализированные органы с оказанием помощи в получении технического или профессионального образования", – уточнил Мукаев.

По его словам, он направлял запрос по статистике: сколько человек, попавших под предыдущую амнистию, снова совершили преступления, а сколько смогли адаптироваться к жизни. Ответ получен не был.

По информации заместителя министра внутренних дел Абая Кайырбекова, сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 75 несовершеннолетних осуждённых: 70 мальчиков – в Алматинской колонии №11, 5 девочек – в Жаугашты Алматинской области.

"Согласно предварительным оценкам, четверо несовершеннолетних подпадут под амнистию, им будет сокращён срок наказания", – сообщил Кайырбеков.

Он также уточнил, что в настоящее время более 2000 человек, ранее освобождённых по амнистии, вновь совершили преступления. Из них свыше 30 подпадают под нынешнюю амнистию.

По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, поддержка освобождённым будет оказываться со стороны местных исполнительных органов: ребёнка могут направить в образовательное учреждение или помочь оформить документы в колледж, предоставить место в общежитии.