  • В Мажилисе обсуждают новые законы о рейтингах, науке и селекции

В Мажилисе 15 апреля рассматривают законопроекты о рейтинговой деятельности, науке и селекционных достижениях. Прямая трансляция доступна онлайн.

Сегодня 2026, 10:02
Фото: Baq.kz

Сегодня, 15 апреля в 10:00 в Астане началось пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

В ходе заседания в первом чтении будет рассмотрен проект закона «О рейтинговой деятельности» с сопутствующими поправками.

Документ предусматривает создание условий для формирования национальных рейтинговых агентств, а также направлен на защиту прав рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов. Кроме того, законопроект должен обеспечить прозрачность и независимость деятельности рейтинговых агентств.

Поправки по вопросам науки

Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки по вопросам науки, инициированные парламентариями.

Законопроектом предусмотрены нормы, направленные на создание и развитие наукоёмких территорий, защиту прав и свобод ученых и научных работников, а также совершенствование механизмов финансирования научной деятельности.

Новый законопроект о селекции

Также депутаты планируют принять в работу новый законопроект, касающийся охраны селекционных достижений, а также сопутствующие поправки.

Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Мажилиса, а также на YouTube-канале и странице ведомства в Facebook.

