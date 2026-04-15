В Мажилисе обсуждают новые законы о рейтингах, науке и селекции
В Мажилисе 15 апреля рассматривают законопроекты о рейтинговой деятельности, науке и селекционных достижениях. Прямая трансляция доступна онлайн.
Сегодня, 15 апреля в 10:00 в Астане началось пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
В ходе заседания в первом чтении будет рассмотрен проект закона «О рейтинговой деятельности» с сопутствующими поправками.
Документ предусматривает создание условий для формирования национальных рейтинговых агентств, а также направлен на защиту прав рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов. Кроме того, законопроект должен обеспечить прозрачность и независимость деятельности рейтинговых агентств.
Поправки по вопросам науки
Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки по вопросам науки, инициированные парламентариями.
Законопроектом предусмотрены нормы, направленные на создание и развитие наукоёмких территорий, защиту прав и свобод ученых и научных работников, а также совершенствование механизмов финансирования научной деятельности.
Новый законопроект о селекции
Также депутаты планируют принять в работу новый законопроект, касающийся охраны селекционных достижений, а также сопутствующие поправки.
Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Мажилиса, а также на YouTube-канале и странице ведомства в Facebook.
