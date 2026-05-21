В Мажилисе одобрили изменения в Налоговый кодекс: что изменится
Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, инициированный депутатами Парламента.
Поправки направлены на реализацию норм Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона "О Конституционном суде".
В рамках законопроекта в Налоговый кодекс вносятся изменения, связанные с созданием однопалатного Парламента – Курултай и образованием Қазақстан Халық Кеңесі.
Также документом предусматривается исключение государственной пошлины при обращении граждан в Конституционный Суд в связи с исключением соответствующей нормы из конституционного закона.
Кроме того, законопроект включает технические уточнения и унификацию отдельных норм без изменения существа правового регулирования. В частности, предлагается заменить термин "иностранец" на "иностранный гражданин", привести написание слова "тенге" к форме "теңге", а также уточнить порядок указания наименований территорий с приоритетом столицы.
Также предусмотрено приведение наименований институциональных структур в налоговом законодательстве в соответствие с новой конституционной моделью.