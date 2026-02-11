В Мажилисе представлен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и экономного потребления товарного газа". С докладом во время в Парламенте выступил депутат Мажилиса, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин, передает BAQ.KZ.

По его словам, инициатива подготовлена с учетом поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных при открытии первой сессии Парламента VIII созыва в 2023 году. Тогда Глава государства акцентировал внимание на необходимости бережного отношения к энергоресурсам и стратегическом значении газа для страны.

"Президент подчеркнул, что доступность энергетических ресурсов не должна становиться основанием для их бесконтрольного и расточительного потребления. Газ необходимо рассматривать не только как источник экономической выгоды, но и как стратегический фактор национальной безопасности и устойчивого развития. Именно поэтому вопросы энергоэффективности и экономии должны стать неотъемлемой частью государственной политики", — отметил мажилисмен.

Сегодня уровень газификации Казахстана составляет 64,2%, а внутреннее потребление достигло 21,4 млрд кубометров и продолжает расти. По словам депутата, это одновременно отражает успехи политики газификации и формирует новые вызовы, связанные с рациональным использованием ресурса.

Законопроект включает три системных блока.

Первый направлен на совершенствование механизмов в сфере газоснабжения. Речь идет о проблемах ввода объектов в эксплуатацию, длительных процедурах передачи сетей, а также случаях, когда построенная инфраструктура остается на балансе акиматов и фактически не обслуживается. Предлагается обязательное согласование проектов с национальным оператором, усиление технического мониторинга и упрощение передачи объектов на баланс газораспределительных организаций. Также планируется исключить схемы с посредниками и закрепить обязательное прямое подключение к магистральным газопроводам. Отдельной нормой предлагается обязать частных инвесторов после возврата вложений передавать построенные сети в собственность профильных компаний. Сейчас протяженность таких сетей превышает 4 тысячи километров.

Второй блок касается экономного потребления и справедливого ценообразования. Предлагается внедрить нормы потребления и дифференцированные тарифы при их превышении с учетом климатических особенностей регионов. Кроме того, предусмотрен поэтапный переход на интеллектуальные приборы учета с дистанционной передачей данных. Сегодня из 1,9 млн абонентов только около 100 тысяч оснащены современными счетчиками. Замена оборудования, как подчеркнул депутат, будет производиться за счет газоснабжающих организаций.

Третий блок посвящен рынку сжиженного нефтяного газа, где сформировался структурный дефицит. По итогам 2025 года потребление составило около 2 млн тонн при производстве 1,8 млн тонн. Законопроект предусматривает регулирование проектирования объектов, использующих СНГ, координацию графиков плановых ремонтов производителей, а также наделение акиматов правом устанавливать предельное количество автогазозаправочных станций.

Отдельный акцент сделан на вопросах безопасности и ценового регулирования.

"Сегодня на рынке сжиженного нефтяного газа сформировался структурный дефицит. При этом около 90% автогазозаправочных станций имеют наземные резервуары, что создает повышенные риски. Мы предлагаем обязать новые станции размещать резервуары под землей, а действующим — до 1 января 2031 года перевести их в подземный формат. Кроме того, для недопущения резкого сезонного роста цен на газ для отопления многоквартирных домов и социальных объектов предлагается наделить уполномоченный орган полномочиями по государственному регулированию стоимости", — заявил Едил Жанбыршин.

По его словам, принятие поправок позволит устранить системные дисбалансы в отрасли, обеспечить прозрачность учета, повысить социальную справедливость и укрепить энергетическую устойчивость страны.