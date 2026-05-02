В Мексике автобус с туристами сорвался с трассы

В Наярите произошла крупная авария с участием туристического автобуса. По предварительным данным, погибли не менее 11 человек, ещё 31 получил травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

ДТП случилось в период праздничных выходных, приуроченных ко Дню труда. Автобус следовал из Халиско в один из рекреационных центров. В районе населённого пункта Аматлан-де-Каньяс транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

На место происшествия прибыли экстренные службы из Наярита и соседнего региона. Участок дороги временно закрыли для проведения спасательных работ и выяснения обстоятельств случившегося.

По данным местных властей, автобус получил серьёзные повреждения. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Отмечается, что автобусные перевозки остаются одним из основных видов транспорта в Мексика, где железнодорожная пассажирская сеть развита ограниченно. Власти страны во главе с Клаудия Шейнбаум планируют расширять железнодорожное сообщение в ближайшие годы.