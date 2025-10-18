В Мексике число жертв проливных дождей и наводнений выросло до 72 человек
48 человек числятся пропавшими без вести.
Количество погибших в результате сильных ливней и последовавших наводнений в Мексике увеличилось до 72 человек. Ранее сообщалось о 70 жертвах, передаёт BAQ.KZ.
Согласно данным правительственного портала по мониторингу последствий стихийных бедствий, больше всего пострадавших зафиксировано в штате Веракрус — там погибло 32 человека. В штате Идальго число жертв достигло 21, в Пуэбле — 18, а в Керетаро погиб один человек.
Кроме того, 48 человек числятся пропавшими без вести.
По информации властей, наибольшие разрушения наблюдаются в южных и центральных регионах страны, где остаются подтопленными десятки населённых пунктов.
Поисково-спасательные операции продолжаются, сотни жителей размещены в временных эвакуационных центрах. Спасатели и военные работают в круглосуточном режиме, оказывая помощь пострадавшим и доставляя гуманитарную помощь в труднодоступные районы.
