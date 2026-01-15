В МИД Казахстана прошла встреча с замглавы внешнеполитического ведомства Ирана
Актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом затронуты на встрече заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.
Особое внимание было уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых в ходе первого официального визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан 10-11 декабря 2025 года. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в их последовательной реализации и придании дополнительного импульса двустороннему взаимодействию по приоритетным направлениям.
Кроме того, состоялись переговоры Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова с иранской делегацией, в ходе которых были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества и взаимодействия двух стран в международных организациях.
Дипломаты обменялись мнениями по предстоящим мероприятиям в рамках Организации Объединённых Наций, а также по вопросам сотрудничества, связанным с Каспийским морем.
По итогам встреч стороны подтвердили высокий взаимный интерес к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Астаной и Тегераном.
