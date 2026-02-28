В Милане трамвай сошел с рельсов и врезался в здание дворца в районе Венецианских ворот, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание Corriere della Sera.

В статье уточняется, что инцидент произошел с трамваем №9, который ехал от ж/д станции. При этом пострадали 20 человек, еще один не выжил.

По предварительной информации, к ДТП привела высокая скорость транспортного средства. Некоторые источники рассказали, что несколько человек попали под трамвай. Неясно, привело ли к сходу с рельсов резкое торможение, к которому прибег водитель, чтобы не наехать на людей на путях.