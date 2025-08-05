В Казахстане зафиксирована рекордная численность сайгаков — порядка 4 миллиона особей. В 2025 году планируется изъять 750 тысяч. Эта цифра основана на данных весеннего авиаучёта и научных рекомендациях. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

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По результатам наблюдений Минэкологии, в стране насчитывается 3 миллиона 978 тысяч сайгаков, из них более 2,3 миллиона обитают в Уральской популяции — она охватывает Западно-Казахстанскую область и остаётся крупнейшей в республике.

"Согласно "Биологическому обоснованию по управлению численностью популяций сайгака в Казахстане в 2025 году", подготовленному РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК, учеными рекомендовано изъятие 20% от учетной численности весны 2025 года, что составляет 750 000 особей", — рассказали в Минэкологии.

Как пояснили в ведомстве, отбор будет проводиться поэтапно: сначала подготовительные работы, затем само изъятие и переработка. По завершении всех мероприятий планируется подготовить подробный отчёт и провести оценку эффективности, в том числе с участием научного сообщества.

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В Министерстве подчёркивают: регулирование численности необходимо для сохранения баланса в экосистеме и предотвращения конфликтов между дикой природой и аграрным сектором.