Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал, как министерство контролирует качество и цену угля для населения, передает BAQ.KZ.

По его словам, ведомство ведёт полную аналитическую работу по угольному сектору и отслеживает ситуацию в онлайн-режиме, чтобы видеть поставки по каждому населённому пункту и оперативно реагировать на жалобы потребителей.

– Сейчас угольный вопрос полностью передан в Министерство энергетики. Мы формируем единый контрольный формат, чтобы отслеживать поставки и качество угля. Контроль качества непростой, поскольку сырьё поступает с разных разрезов, и один и тот же тип угля может отличаться по характеристикам и цене. При возникновении жалоб наши территориальные департаменты сразу выезжают на место, — пояснил вице-министр.

Он отметил, что ценовой аспект регулируется сложнее, так как угольный сектор работает по рыночным механизмам. Вместе с тем, совместно с крупными разрезами и Агентством по защите и развитию конкуренции ведётся работа по обеспечению доставки угля для конкретных населённых пунктов.