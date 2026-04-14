Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил причины массовой блокировки банковских счетов казахстанцев, произошедшей 9 апреля, передает BAQ.KZ.

По его словам, инцидент был связан с техническим сбоем, возникшим при внедрении новых информационных систем и интегрированной системы налогового администрирования.

"Мы сейчас вводим полномасштабную модернизацию как таможенных, так и налоговых систем. И именно в рамках внедрения интегрированной системы налогового администрирования произошел такой сбой. Это было связано с неисполненными уведомлениями о задолженности. Период был выбран в рамках срока исковой давности, поэтому система начала автоматически охватывать всех должников, у которых имелась задолженность за предыдущие периоды. Задача была поставлена выявить всех должников с 1 января" , - пояснил Биржанов.

Он подчеркнул, что ситуацию удалось урегулировать в течение суток.

По словам вице-министра, несмотря на доставленные неудобства, внедрение новых систем в целом направлено на повышение мощности цифровой инфраструктуры и упрощение взаимодействия с бизнесом.

"Да, неудобства были, и мы принесли извинения всему бизнесу. Мы признаем, что такие технические ошибки случаются. Но важно, что эта система уже внедрена. Как вы знаете, раньше у нас были большие простои и зависания систем. Введение новых решений позволило увеличить мощность и упростить работу с бизнесом. Однако в любой новой системе возможны сбои, и наша задача - минимизировать их количество и дальше совершенствовать систему", - отметил Биржанов.

После инцидента, добавил он, в ведомстве пересмотрели внутренние процедуры согласования IT-изменений и усилили контроль за обновлениями.

"После этого случая мы пересмотрели бизнес-процесс: теперь все обновления будут проходить согласование с визированием политического служащего, то есть этот вопрос поднят даже на уровень вице-министра. Мы понимаем, что IT-инициативы нельзя тормозить, система уже внедрена. Но когда речь идет об обновлениях или крупных изменениях, скорее всего, будет задействовано несколько дополнительных фильтров контроля. Мы разобрали этот случай как негативный кейс и считаем, что подобное не должно повториться. Еще раз прошу прощения за произошедшее. Со своей стороны мы приняли все необходимые меры", - добавил Биржанов.