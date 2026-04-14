Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве разъяснил, в чем заключается переход от контрольной к сервисной модели налогового администрирования и какие изменения это принесет на практике, передает BAQ.KZ.

По его словам, ключевая цель реформы - сократить количество проверок и упростить взаимодействие налогоплательщиков с государством. В частности, в рамках концепции «чистого листа» микро- и малый бизнес уже освобожден от проверок, а в новом Налоговом кодексе пересмотрены подходы к их проведению, включая отмену плановых проверок.

Вместо контрольных функций акцент смещается на помощь налогоплательщикам. Так, часть налоговой отчетности уже заполняется автоматически. Например, декларация по НДС (форма 300) частично предзаполняется системой, и налогоплательщику остается лишь дополнить отдельные данные и направить отчет.

Также внедряются элементы искусственного интеллекта. Пользователи могут задавать вопросы в свободной форме, а система, опираясь на базу более чем из 7 тыс. вопросов и ответов, анализирует запрос и выдает корректную информацию.

В дальнейшем планируется расширение механизма предзаполнения деклараций - вплоть до формата, при котором налогоплательщику нужно будет только подтвердить уже подготовленные данные. Параллельно ведется работа над созданием единого налогового счета, который позволит заменить множество платежей одним с автоматическим распределением средств.

Кроме того, расширяется использование цифровых платформ и агентских сервисов, что позволит бизнесу и гражданам получать налоговые услуги без прямого контакта с государственными органами.

Как отметил Ержан Биржанов, все эти меры направлены на формирование простой, понятной и клиентоориентированной системы налогового администрирования.