В Министерстве энергетики ужесточили стандарты поведения госслужащих
В Министерстве энергетики прошёл семинар на тему "Стандарты поведения государственных служащих во внерабочее время" с участием уполномоченного по этике Ляззат Косаевой, передает BAQ.KZ.
Во время мероприятия были рассмотрены ключевые положения законодательства и нормы служебной этики, регулирующие поведение госслужащих за пределами рабочего времени. Ляззат Косаева подчеркнула недопустимость антиобщественного поведения, важность соблюдения моральных принципов, скромности и корректности в общении, а также ответственность за административные правонарушения, нарушающие общественный порядок и нравственность.
Семинар направлен на повышение правовой и этической грамотности сотрудников, укрепление имиджа государственной службы и формирование положительной репутации Министерства энергетики.
