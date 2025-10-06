В Министерстве энергетики прошёл семинар на тему "Стандарты поведения государственных служащих во внерабочее время" с участием уполномоченного по этике Ляззат Косаевой, передает BAQ.KZ.

Во время мероприятия были рассмотрены ключевые положения законодательства и нормы служебной этики, регулирующие поведение госслужащих за пределами рабочего времени. Ляззат Косаева подчеркнула недопустимость антиобщественного поведения, важность соблюдения моральных принципов, скромности и корректности в общении, а также ответственность за административные правонарушения, нарушающие общественный порядок и нравственность.

Семинар направлен на повышение правовой и этической грамотности сотрудников, укрепление имиджа государственной службы и формирование положительной репутации Министерства энергетики.