В Минобороны наградили победителей чемпионатов по офицерскому троеборью и стрельбе из табельного оружия, передаёт BAQ.KZ.

"На торжественной церемонии награждены победители и призеры первенств среди подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, организованных в рамках XV Спартакиады", - говорится в сообщении ведомства.

Судейство было организовано по двум группам. В первой – представители подразделений Министерства обороны и Генерального штаба, во второй – главные управления Вооруженных сил.

"Поздравляя вас с достойной победой, хочу подчеркнуть, что эти результаты – показатель высокого уровня подготовки, силы воли и профессионализма офицерского состава. Желаю не останавливаться на достигнутом и с честью представлять Вооруженные силы Казахстана на новых рубежах!", – сказал заместитель председателя Спортивного комитета подполковник Олжас Сердалиев.

Программа троеборья включала стрельбу из пистолета Макарова, плавание и бег по трем возрастным категориям.

Победителем в офицерском троеборье в первой категории участников стала команда Центра военных представительств, на втором месте – Центр по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций, на третьем – Департамент боевой подготовки.

Звание чемпиона троеборья в личном зачете до 30 лет присуждено – майору Нұрзату Оразбеку из Департамента боевой подготовки, до 40 лет – капитану Мурату Смагулову из Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций, старше сорока – подполковнику Альнуру Куангалиеву из Департамента защиты государственных секретов. Среди женщин лучшей стала служащая Центра военных представительств Меруерт Калиева.

В категории главных управлений Вооруженных сил первое место присуждено Управлению начальника Вооружения, второе – Управлению начальника Тыла, третье – Главному управлению военной инфраструктуры.

В личном зачете троеборья в возрастной категории до 30 лет первое место занял капитан Нұрдәулет Тағайбек из Главного управления военной полиции, до 40 лет – лейтенант Марат Утешкалиев из Главного управления военной инфраструктуры, старше сорока –подполковник Мурат Акинбеков из Управления начальника Тыла. У женщин отличилась подполковник Ұлпан Талап из Управления начальника Вооружения.

В чемпионате по стрельбе военнослужащие состязались в упражнении ПМ-3 – стрельбе из пистолета Макарова на дистанцию 25 метров по неподвижной мишени.

В первой группе в командном зачете победу одержала сборная Центра военных представительств, второе место заняла команда Департамента боевой подготовки, третье – Департамент военно-технической политики.

В личном зачете среди мужчин чемпионом стал подполковник Тұрғынбек Хакім (Центр военных представительств), среди женщин на первую ступень пьедестала поднялась младший сержант Дәуренгүл Нұрланқызы (Департамент боевой подготовки).

Во второй группе участников в командном зачете первого места удостоилась команда Управления начальника тыла, второго – Управления начальника вооружения, третьего – Главного управления военной инфраструктуры.

В личном первенстве среди мужчин победу одержал подполковник Мурат Акинбеков (Управление начальника Тыла), у женщин лучшей стала майор Динара Байкенова (Главное управление военной инфраструктуры).

Победители чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

Чемпионаты, организованные Центральным спортивным клубом армии, наглядно подтвердили высокий уровень огневой подготовки, спортивного мастерства командного духа военнослужащих Вооруженных сил.