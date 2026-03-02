В Национальном университете обороны Республики Казахстан прошло служебное совещание командования Вооружённых сил, посвящённое вопросам совершенствования системы боевой подготовки и повышения боевой готовности армии, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава оборонного ведомства, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул необходимость усиления практической направленности подготовки военнослужащих и персональной ответственности командиров всех уровней за качество боевой подготовки.

Под руководством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова были рассмотрены задачи командования в системе боевой подготовки, а также подведены итоги внезапной проверки Десантно-штурмовых войск с приведением органов управления и воинских частей в высшие степени боевой готовности.

Участники совещания обсудили единый курс стрельб, обновление сборника нормативов по предметам боевой подготовки, вопросы физической подготовки военнослужащих, а также формирование многоуровневой системы учебных центров и совершенствование организационно-штатной структуры разведывательных подразделений.

Также внимание уделили морально-психологическому состоянию личного состава и внедрению автоматизированных систем «Пирамида», «Напарник» и «Жауынгерлік дос».