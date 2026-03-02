В Казахстане обсудили повышение боевой готовности Вооружённых сил
Министр обороны обозначил новые приоритеты подготовки ВС РК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Национальном университете обороны Республики Казахстан прошло служебное совещание командования Вооружённых сил, посвящённое вопросам совершенствования системы боевой подготовки и повышения боевой готовности армии, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава оборонного ведомства, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул необходимость усиления практической направленности подготовки военнослужащих и персональной ответственности командиров всех уровней за качество боевой подготовки.
Под руководством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова были рассмотрены задачи командования в системе боевой подготовки, а также подведены итоги внезапной проверки Десантно-штурмовых войск с приведением органов управления и воинских частей в высшие степени боевой готовности.
Участники совещания обсудили единый курс стрельб, обновление сборника нормативов по предметам боевой подготовки, вопросы физической подготовки военнослужащих, а также формирование многоуровневой системы учебных центров и совершенствование организационно-штатной структуры разведывательных подразделений.
Также внимание уделили морально-психологическому состоянию личного состава и внедрению автоматизированных систем «Пирамида», «Напарник» и «Жауынгерлік дос».
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- В Алматы усилят ремонт дорог и расширят автобусные полосы
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США