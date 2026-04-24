Как проверяли боеготовность 12 генералов в Минобороны

В столичном Дворце спорта «Алатау» прошли контрольные занятия по физической подготовке с участием заместителей министра обороны, руководителей структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба и Вооружённых сил, передает BAQ.kz.

В общей сложности нормативы сдавали 12 генералов — представители высшего офицерского состава.

Офицеры выполняли контрольные упражнения: подтягивания на перекладине и бег на 1 километр. Эти испытания входят в программу проверки физической готовности.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров отметил, что физическая подготовка является важной частью военной службы. По его словам, командиры должны быть примером для подчинённых и сами соответствовать установленным требованиям.

Контрольные нормативы по итогам зимнего периода принимали офицеры Спортивного комитета. При оценке учитывались не только результаты, но и правильность выполнения упражнений, выносливость и общий уровень подготовки.

Безопасность и медицинское сопровождение обеспечивала врачебно-фельдшерская бригада, оснащённая необходимым оборудованием и транспортом.

По итогам проверки руководство Минобороны показало хороший уровень физической подготовки и подтвердило готовность выполнять нормативы. Лучшие участники будут поощрены на следующем сборе. Полученные результаты также будут учтены при планировании дальнейшей физической подготовки.

В ведомстве подчеркнули, что требования к физической форме едины для всех военнослужащих и остаются важной частью боевой готовности.