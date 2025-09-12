В Минобороны сообщили о марше военной техники и возможных ограничениях движения
В Министерстве обороны Казахстана предупредили о перемещении военной техники и временных ограничениях на дорогах, передает BAQ.KZ.
Как уточнили в ведомстве, с 12 сентября в Мангистауской области стартуют двусторонние оперативно-тактические командно-штабные учения "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток".
В рамках подготовки подразделения Сухопутных войск совершат марши комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом. После завершения учений личный состав и техника вернутся в пункты постоянной дислокации.
"В указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — сообщили в Минобороны.
Учения "Айбалта-2025" проводятся в рамках программы боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Казахстан.
