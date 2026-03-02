В Минпросвещения РК отреагировали на сообщения о гибели школьниц в Иране
Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова высказалась о трагическом инциденте в Иране, после ракетного удара по школе погибли школьницы, передаёт BAQ.KZ.
В своём обращении она подчеркнула, что трагедия с детьми — это невосполнимая утрата, и отметила недопустимость того, чтобы несовершеннолетние становились жертвами конфликтов и политического противостояния. Также министр напомнила о позиции Президента Касым-Жомарта Токаева, который выступает за мирное, дипломатическое урегулирование международных кризисов.
"Трагическое происшествие, произошедшее в Иране, — скорбная весть о гибели 160 школьниц — было воспринято мной с глубокой болью и потрясением. Гибель детей, которые в мирное время должны были учиться и делать шаги в будущее, — невосполнимая утрата для всего человечества.
Как человек, занимающийся воспитанием детей, считаю, что дети никогда не должны становиться жертвами каких-либо конфликтов, столкновений или политического противостояния. Их безопасность и благополучие — одна из важнейших ценностей как для международного сообщества, так и для каждого государства.
Глава государства постоянно подчёркивает необходимость решать международные вопросы мирным, дипломатическим путём. Это взвешенная и последовательная позиция, направленная на защиту человеческой жизни, особенно будущего детей. Я полностью поддерживаю эту точку зрения.
Выражаю соболезнования родителям и близким погибших иранских детей", - написала министр на своей странице в Facebook.
