В Минцифры объяснили причины сбоев интернета на Digital Bridge
Форум проходил в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев прокомментировал сбои с интернетом на форуме Digital Bridge. Резкий рост участников наложил большую нагрузку на сети связи, передает BAQ.KZ.
Он заверил, что международный форум Digital Bridge был полностью реализован за счет спонсорских денег.
"Когда очень много устройств находились одновременно внутри помещения, они начали где-то радиопомехи друг другу создавать, и поэтому какие-то кратковременные проблемы со связью были. При помощи оператора быстро среагировали, были подключены пять дополнительно базовых станций, и эта проблема была устранена. Дополнительно хотел бы отметить, что во время форума на территории работала Wi-Fi-система", - сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.
Он также сообщил, что форум проходил за счет спонсорских средств.
"Согласно просьбам и договоренностям, которые мы подписали со спонсорами, эта информация не подлежит разглашению. Но хотел отметить, что полностью за счет спонсорских денег она была реализована. Эффект мы уже сейчас ощущаем в целом. На форуме уже были заключены более 40 меморандумов и других документов. Также много людей, которые его посетили, ощутили эффект от него, вдохновляются им".
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки
- Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа