Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев прокомментировал сбои с интернетом на форуме Digital Bridge. Резкий рост участников наложил большую нагрузку на сети связи, передает BAQ.KZ.

Он заверил, что международный форум Digital Bridge был полностью реализован за счет спонсорских денег.

"Когда очень много устройств находились одновременно внутри помещения, они начали где-то радиопомехи друг другу создавать, и поэтому какие-то кратковременные проблемы со связью были. При помощи оператора быстро среагировали, были подключены пять дополнительно базовых станций, и эта проблема была устранена. Дополнительно хотел бы отметить, что во время форума на территории работала Wi-Fi-система", - сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.

