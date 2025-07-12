Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в интервью BAQ.KZ прокомментировал приказ ведомства, который ограничивает поведение атлетов, тренеров и судей на соревнованиях и в общественных местах.

Согласно новым требованиям, спортсменам и другим участникам спортивного процесса теперь запрещается использовать ненормативную лексику, разглашать информацию о тренировочном процессе, демонстрировать признаки алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах, угрожать кому-либо и совершать действия, наносящие ущерб имиджу Казахстана.

"Пользуясь случаем, хотел бы прояснить нормы и правила, которые сегодня регламентированы 51-м приказом Министерства туризма и спорта. Вы знаете, что буквально 16 июня вступил в силу Закон о спорте, подписанный в апреле Главой государства. В рамках реализации этого закона министерством разработано более 60 нормативных правовых актов. Один из них — это 51-й приказ "О спортивной этике Республики Казахстан". Сразу отмечу, что данный приказ был утвержден еще в 2020 году, то есть действует уже 5 лет. На сегодняшний день в него были внесены лишь три дополнения. Они касаются понятий национальной спортивной сборной, спортивного судьи, а также СМИ и медиа. Все это приведено в соответствие с законодательством и служит его уточнением. Никаких новых положений, касающихся религиозных вопросов, в приказе не появилось", - сказал вице-министр.

Он отметил, что изменения активно обсуждаются.

"Вероятно, многие просто не знали о существовании приказа в течение последних пяти лет и обратили на него внимание только после внесенных изменений",-сказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что Конституция Казахстана не запрещает свободу вероисповедания — это одна из ее основных норм.

"Любой гражданин страны, будь то спортсмен, врач или кто-либо еще, может свободно исповедовать любую религию или придерживаться светского мировоззрения. Эта же норма закреплена и в Олимпийской хартии: в ней сказано, что дискриминация по признаку религиозных убеждений спортсменов недопустима. Следовательно, правила приказа направлены лишь на упорядочивание и регламентацию норм, предусмотренных Конституцией и законами о религии", - сказал вице-министр.

Серик Жарасбаев отметил, что в разделе 4, пункте 5 приказа указано: "Запрещается какая-либо пропаганда и призывы к тому или иному религиозному предубеждению".

По его словам, эта норма существовала в прежней редакции приказа и осталась без изменений: как пять лет назад, так и сейчас, она запрещает только пропаганду и призывы, но не само вероисповедание.

"Что касается обсуждений в соцсетях, связанных с внешними признаками, одеждой или символикой, которые могут указывать на религиозную принадлежность, то такие вопросы трактуют уполномоченные органы — в частности, органы по делам религий и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК)", - подчеркнул собеседник.

По его словам, именно они определяют, является ли человек носителем религиозных убеждений и содержит ли его поведение элементы пропаганды или призыва. В случае подтверждения таких фактов федерация составляет протокол и направляет его в свою комиссию для рассмотрения. По итогам спортсмен может быть дисквалифицирован.