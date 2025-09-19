В августе этого года в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области произошла трагедия, унёсшая жизни троих детей. За рулём автомобиля находился 55-летний местный житель. По словам сельчан, мужчина страдает эпилепсией и имеет серьёзные проблемы с сердцем. Автомобиль выехал с дороги и врезался в детей, стоявших у ворот дома всего в десяти метрах от проезжей части. Эта трагедия заставила задуматься о проблеме получения водительских прав людьми с тяжёлыми диагнозами: как человек, страдающий эпилепсией, смог получить удостоверение и продолжать управлять автомобилем? Чтобы разобраться, редакция BAQ.KZ обратилась за разъяснениями в Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг, в том числе выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений, осуществляется Комитетом медицинского и фармацевтического контроля.

"При наличии обращений физических или юридических лиц с убедительными доказательствами могут проводиться внеплановые проверки медицинских организаций. Они подлежат регистрации в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", — отметили в ведомстве.

Особо подчёркивается, что медицинская справка для получения водительских прав (форма 073/у) в Казахстане выдаётся исключительно в электронном формате:

"Выдача медицинской справки формы 073/у осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую информационную систему и подписанной ЭЦП врача. Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "Личный кабинет" в форме электронного документа", — сообщили в Минздраве.

При этом в министерстве подчеркнули: статистика случаев, когда водители скрывали заболевания, опасные для вождения, в Казахстане не ведётся. Также за последние три года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля не поступало обращений о незаконной выдаче медицинских справок.

Минздрав также напомнил, что к абсолютным противопоказаниям относятся:

психические расстройства с хроническими и затяжными проявлениями;

употребление психоактивных веществ при ремиссии менее двух лет;

эпилепсия;

ахроматопсия;

слепота обоих глаз.

Кроме того, за выявленные нарушения предусмотрена ответственность:

"За выявленные нарушения для медицинских работников предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Казахстан", — уточнили в ведомстве.

Ответ МВД: прекращение права управления решает суд

В Министерстве внутренних дел разъяснили, что регулирование вопросов медицинских требований к водителям основано на положениях Закона Республики Казахстан "О дорожном движении".

Согласно статье 12 этого закона, уполномоченный орган в области здравоохранения координирует взаимодействие госорганов по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения, разрабатывает правила проведения медицинского осмотра и утверждает перечень противопоказаний, при которых управление транспортными средствами запрещается.

В МВД уточнили, что внесение изменений в Правила приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений сейчас не рассматривается. На сегодняшний день кандидат в водители обязан предоставить четыре документа:

удостоверение личности (или его электронную версию в сервисе цифровых документов);

медицинскую справку;

документ об уплате госпошлины;

свидетельство об окончании курсов.

При этом, как указано в пункте 8 закона, досрочно направить водителя на повторный медицинский осмотр могут:

уполномоченный орган или работодатель — при наличии признаков заболеваний, входящих в перечень противопоказаний;

организация здравоохранения — если заболевание выявлено при осмотре.

Что касается прекращения права управления транспортом, порядок чётко закреплён законом.

"Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 75 Закона, основаниями прекращения права на управление транспортными средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтверждённое медицинским заключением. При этом прекращение права на управление осуществляется по решению суда по иску уполномоченного органа (должностного лица)", — пояснили в МВД.

Анализ: законы есть, но контроль слабый

Таким образом, действующее законодательство Казахстана предусматривает как перечень противопоказаний к управлению транспортом, так и механизм прекращения права на вождение по состоянию здоровья. Но система устроена так, что многое зависит от человеческого фактора:

врачи должны выявить заболевание и внести данные в систему;

работодатель или госорганы обязаны реагировать на признаки болезни;

уполномоченные органы должны инициировать судебное разбирательство.

Если хотя бы одно звено этой цепочки не срабатывает, человек с опасными диагнозами продолжает управлять автомобилем.

Случай в Урджаре показал слабое место системы — отсутствие регулярного контроля состояния здоровья водителей после получения прав. Статистика по сокрытым диагнозам не ведётся, внеплановые проверки проводятся только при наличии жалоб, а лишение прав возможно только через суд.

Что дальше?

Минздрав и МВД ссылаются на существующие механизмы, но общество требует новых решений. Очевидно, что одной электронной справки и формального перечня противопоказаний недостаточно, чтобы гарантировать безопасность.

Сегодня в Казахстане встаёт вопрос о необходимости обязательных регулярных медосмотров для водителей старшего возраста и более жёсткой системы отслеживания хронических заболеваний. Без этих шагов подобные трагедии могут повториться.