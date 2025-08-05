В социальных сетях распространяется информация о якобы грядущих ограничениях в доступе к лечению и лекарствам для пациентов с сахарным диабетом в Казахстане. Однако в Министерстве здравоохранения официально опровергли эти слухи, назвав их дезинформацией, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, сегодня в стране на диспансерном учёте с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5 625 детей. Все они обеспечиваются необходимыми лекарствами бесплатно, в рамках государственной гарантии.

"Государство тратит от 618 тенге до 6,5 миллиона тенге в год на одного пациента, в зависимости от тяжести заболевания. Общие расходы на лечение диабета достигают до 46 миллиардов тенге ежегодно", — пояснили в Минздраве.

С января 2026 года обеспечение препаратами для лечения сахарного диабета планируется перевести в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это, по данным министерства, позволит обеспечить более стабильное и своевременное финансирование.

При этом в Минздраве подчёркивают: 96% пациентов с диабетом уже охвачены ОСМС, а за социально уязвимые категории — детей, пенсионеров, беременных, инвалидов — взносы платит государство.

Также с этого года обновлён перечень лекарственных препаратов:

в списке остались только препараты с доказанной эффективностью

расширен доступ к инсулину нового поколения — деглудеку, который теперь назначается в том числе детям и беременным.

В ведомстве заверили, что лечение диабета остаётся под особым контролем государства, как одно из приоритетных направлений в здравоохранении. Распространяемая информация о якобы "отмене помощи" — не соответствует действительности.