В Министерстве здравоохранения прокомментировали резонансный случай в Актюбинской области, где 14-летняя девочка родила ребёнка. По словам первого вице-министра Тимура Султангазиева, планового профосмотра в этом случае не проводилось, а единственный скрининг состоялся ещё в начале марта, передаёт BAQ.KZ.

"О профосмотра не было. Был скрининг ещё в начале марта этого года. Это достаточно большой срок. У неё тогда, у девочки, был очень ранний срок. Заметить его сложно, тем более что акушера-гинеколога у нас в скринингах нет. Есть офтальмологи, ЛОР-врачи, и, соответственно, проверять это никто не мог — ни родители не знали, ни близкие не знали, ни учителя не знали", — пояснил Султангазиев в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что никаких жалоб от ребёнка не поступало, и информация о якобы трёх проведённых обследованиях не соответствует действительности.

"Один раз — скрининг в марте, в начале марта. И всё", — уточнил он.

Отвечая на вопрос о возможной ответственности медицинских работников, Султангазиев заявил: "Зачем наказывать?".