В Казахстане из обращения изымают только одну серию лекарственного препарата "Стрептоцид". Такое решение принято Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по итогам планового лабораторного контроля, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Какая серия препарата изымается

Как сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, решение об изъятии было принято по итогам планового лабораторного контроля качества лекарственных средств.

Проверку проводил Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, который выявил несоответствие установленным требованиям качества у одной серии препарата.

"По результатам планового лабораторного контроля качества лекарственных средств выявлено несоответствие установленным требованиям качества у одной серии лекарственного препарата “Стрептоцид” (серия 25080430)", - пояснили в ведомстве.

В связи с этим было принято решение запретить медицинское применение и изъять из обращения указанную серию препарата.

Остальные серии препарата можно использовать

Как уточнили в Минздраве, ограничение касается только этой партии. Другие серии препарата продолжают находиться в обращении и могут применяться без ограничений.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент не поступало информации о нежелательных реакциях или жалобах пациентов, связанных с данной серией лекарства.

"По состоянию на настоящее время информации о нежелательных реакциях или жалобах пациентов, связанных с данной серией препарата, не поступало. Изъятие продукции осуществляется в установленном порядке через аптечные организации и дистрибьюторов с последующим возвратом производителю. В соответствии с законодательством Республики Казахстан держатель регистрационного удостоверения несет ответственность за качество, безопасность и эффективность лекарственного средства в течение всего срока его обращения", - объяснили в Минздраве.

Изъятие проводится через аптечные сети и дистрибьюторов с последующим возвратом продукции производителю. При этом ответственность за качество, безопасность и эффективность лекарственного средства в течение всего срока его обращения несет держатель регистрационного удостоверения.

Как контролируют качество лекарств

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля напомнили, что система государственного контроля качества лекарств включает лабораторный мониторинг, фармацевтические инспекции производственных площадок и регулярный отбор образцов препаратов на рынке.

"Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан подчеркивает, что система государственного контроля качества лекарственных средств включает регулярный лабораторный мониторинг, фармацевтические инспекции производственных площадок и отбор образцов продукции с рынка. Эти механизмы позволяют своевременно выявлять и оперативно устранять возможные несоответствия", - говорится в сообщении.

Комитет призывает население ориентироваться на официальную информацию государственных органов. Принятые меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности пациентов и стабильности лекарственного обеспечения.