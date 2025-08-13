  • 13 Августа, 12:10

В МИРЕ: арест экс-первой леди Южной Кореи, рекорд рабочей недели в Германии и встреча Путина с Трампом

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:09
АВТОР
105
Фото: BAQ.KZ

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Южная Корея: арест бывшей первой леди

The Korea Times

The Korea Times

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи арестована по обвинениям в махинациях с акциями, вмешательстве в выборы и взяточничестве. Вместе с бывшим президентом Юн Сок Ёлем они стали первой в истории страны президентской парой, задержанной одновременно.

Следствие считает, что в 2009–2012 годах Ким участвовала в манипуляциях с акциями Deutsch Motors, вмешивалась в избирательный процесс в 2022 и 2024 годах, а также получала дорогие подарки от Церкви объединения.

Германия: рекордное время на работе

white concrete building with flags on top under blue sky during daytime

Unsplash

Средняя рабочая неделя жителей Германии достигла 29 часов — максимального показателя со времён объединения страны. Данные Федерального института демографических исследований учитывают всех граждан в возрасте 20–64 лет, включая безработных с нулевым показателем часов.

Япония: видеоигры — в магистратуре

two people playing Sony PS4 game console

Unsplash

Токийский университет искусств с апреля 2026 года запустит магистерскую программу по видеоиграм. Студенты будут изучать дизайн, технологии и визуальное выражение игр, рассматривая их как современное художественное медиа.

США и Россия: готовится встреча Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025

АП РФ

CNN сообщает, что переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Выбор места объясняется высокими требованиями безопасности. Великобритания, по данным The Telegraph, призвала ЕС воздержаться от публичных комментариев, опасаясь негативных последствий для участия Европы в переговорах.

Украина: заявление Зеленского по Донбассу

Переговоры на Аляске: позовут ли Зеленского, готова ли Украина отказаться от территорий - Газета.Ru

Thomas Peter/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина "не выйдет" из Донбасса. По его словам, уступка приведёт к новому наступлению России в сторону Запорожской, Днепровской и Харьковской областей.

