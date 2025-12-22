Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В пригороде Дамаска ликвидирована ячейка ИГ, задержаны семь боевиков

Силы безопасности переходного правительства Сирия задержали семь участников террористической группировки Исламское государство в пригороде Дамаск. Об этом сообщили в МВД республики. Совместная операция сил внутренней безопасности и разведслужбы была проведена в районе Дарайя. В ходе мероприятий правоохранительные органы выявили и нейтрализовали подпольную ячейку террористов. Среди задержанных - предполагаемый главарь группы.

США задержали еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные задержали нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэла спустя несколько дней после решения президента США Дональд Трампа о полной блокаде подсанкционных судов, следующих в страну и из нее. Власти Венесуэлы назвали действия Вашингтона незаконным захватом и заявили о намерении добиваться международной реакции, в том числе через обращение в Совет Безопасности ООН. В Каракасе подчеркнули, что оставлять инцидент без ответа не намерены. Это уже второй подобный случай менее чем за две недели. По данным источников, задержанное судно не находилось под американскими санкциями, в отличие от ранее перехваченного танкера Skipper, захваченного 10 декабря из-за предполагаемых связей с Ираном.

Крупный блэкаут затронул почти треть Сан-Франциско

В американском городе Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 130 тысяч домов и предприятий. Авария затронула почти треть мегаполиса. Из-за блэкаута многие районы города погрузились в темноту. Работа ресторанов и магазинов была временно приостановлена, также зафиксированы перебои в движении общественного транспорта и закрытие отдельных станций. В Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями Сан-Франциско сообщили о сбоях в транспортной системе по всему городу и рекомендовали жителям воздержаться от необязательных поездок до полного восстановления электроснабжения.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Тайваня

На востоке Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Хуалянь. Как сообщили в Центральное метеорологическое бюро Тайваня, эпицентр находился примерно в 18 километрах к северо-востоку от административного центра уезда. Очаг землетрясения залегал на глубине около 31 километра. Колебания земной поверхности ощущались в населённых пунктах Хуаляня, а также в соседнем уезде Илань. Информации о жертвах или разрушениях по состоянию на данный момент не поступало.

В Индонезии за ночь произошло шесть извержений вулкана Семеру

На востоке острова Ява в Индонезия зафиксирована активизация вулкана Семеру. В течение ночи сейсмологи зарегистрировали шесть извержений, сопровождавшихся выбросами пепла.

По данным агентства Antara News, с полуночи до утра вулкан выбрасывал пепловые столбы на высоту от 500 до 1200 метров над кратером. Семеру расположен на границе округов Лумаджанг и Маланг. В вулканологической обсерватории сообщили, что уровень опасности повышен до третьего - это указывает на усиление активности и потенциальную угрозу для населения. В связи с этим любые виды деятельности в радиусе пяти километров от кратера запрещены.

Израиль нанес новые авиаудары по северу сектора Газа

Израиль сообщил о проведении новых авиаударов по северной части сектор Газа. Об этом заявила пресс-служба Армия обороны Израиля.

По информации израильской стороны, удары были нанесены по боевикам, которые в нескольких эпизодах пересекли так называемую "жёлтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской и Северной бригад дивизии "Газа", что было расценено как прямая угроза. В ЦАХАЛ уточнили, что инциденты произошли в ходе трёх отдельных попыток проникновения вблизи линии прекращения огня на севере анклава.