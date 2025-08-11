В МИРЕ: ЕС торопится к Трампу, Совбез ООН спорит о Газе, в секторе погибают журналисты
Что произошло в мире за сутки.
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
ЕС хочет встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
По данным Bloomberg, лидеры Евросоюза стремятся провести встречу с Дональдом Трампом перед его запланированными переговорами с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.
Совбез ООН обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа
news.un.org
Экстренное заседание прошло без принятия резолюции, но с жёсткими предупреждениями. ООН выразила обеспокоенность возможными последствиями для всего региона.
Удар по палатке журналистов в Газе
Фото: aljazeera.com
Al Jazeera сообщает о семи погибших, включая четырёх своих сотрудников, в результате атаки ЦАХАЛ. Израильская армия утверждает, что целью был боевик, выдававший себя за журналиста.
Скандал в Южной Корее: экс-депутат торговал акциями на заседании
Полиция обыскала офис бывшего парламентария Ли, которого заметили за торговлей акциями ИИ-компаний, будучи главой профильного подкомитета.
Канцлер Германии о мире в Украине
Фото: John Macdougall/AFP
Фридрих Мерц заявил, что решения по украинским территориям должны приниматься с учётом позиции Европы и самой Украины, без поощрения "агрессивного продвижения" России.
