BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

ЕС хочет встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По данным Bloomberg, лидеры Евросоюза стремятся провести встречу с Дональдом Трампом перед его запланированными переговорами с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Совбез ООН обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа

news.un.org

Экстренное заседание прошло без принятия резолюции, но с жёсткими предупреждениями. ООН выразила обеспокоенность возможными последствиями для всего региона.

Удар по палатке журналистов в Газе

Фото: aljazeera.com

Al Jazeera сообщает о семи погибших, включая четырёх своих сотрудников, в результате атаки ЦАХАЛ. Израильская армия утверждает, что целью был боевик, выдававший себя за журналиста.

Скандал в Южной Корее: экс-депутат торговал акциями на заседании

Полиция обыскала офис бывшего парламентария Ли, которого заметили за торговлей акциями ИИ-компаний, будучи главой профильного подкомитета.

Канцлер Германии о мире в Украине

Фото: John Macdougall/AFP

Фридрих Мерц заявил, что решения по украинским территориям должны приниматься с учётом позиции Европы и самой Украины, без поощрения "агрессивного продвижения" России.