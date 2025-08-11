  • 11 Августа, 10:56

В МИРЕ: ЕС торопится к Трампу, Совбез ООН спорит о Газе, в секторе погибают журналисты

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
71
Фото: BAQ.KZ

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

ЕС хочет встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По данным Bloomberg, лидеры Евросоюза стремятся провести встречу с Дональдом Трампом перед его запланированными переговорами с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Совбез ООН обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке

news.un.org

Экстренное заседание прошло без принятия резолюции, но с жёсткими предупреждениями. ООН выразила обеспокоенность возможными последствиями для всего региона.

Удар по палатке журналистов в Газе

Фото: aljazeera.com

Фото: aljazeera.com

Al Jazeera сообщает о семи погибших, включая четырёх своих сотрудников, в результате атаки ЦАХАЛ. Израильская армия утверждает, что целью был боевик, выдававший себя за журналиста.

Скандал в Южной Корее: экс-депутат торговал акциями на заседании

Полиция обыскала офис бывшего парламентария Ли, которого заметили за торговлей акциями ИИ-компаний, будучи главой профильного подкомитета.

Канцлер Германии о мире в Украине

Фото: John Macdougall/AFP

Фридрих Мерц заявил, что решения по украинским территориям должны приниматься с учётом позиции Европы и самой Украины, без поощрения "агрессивного продвижения" России.

Самое читаемое

Наверх