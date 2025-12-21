Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Брюссель после фермерского протеста: 50 тонн мусора и раненые полицейские

После масштабного фермерского протеста в Брюссель городским службам пришлось вывезти более 50 тонн мусора, сообщили в службе уборки Net Brussel. Во время акции пострадали четыре полицейских, были повреждены техника, экипировка и городская инфраструктура, несколько участников задержаны. Протест был направлен против аграрной политики ЕС и соглашения о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР, подписание которого лидеры Евросоюза решили отложить.

Маск стал первым человеком с состоянием $700 млрд

Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило 700 млрд долларов, после решения Верховного суда Делавэра по опционам Tesla. После этого Forbes повысил оценку его капитала до рекордных 749 млрд долларов. Вторым по стоимости активом Маска остаётся SpaceX, которая в перспективе может сделать его первым триллионером.

Разведка США: Путин не отказался от планов захватить всю Украину

Американская разведка считает, что Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины, несмотря на заявления о готовности к миру. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в спецслужбах США. В докладах также упоминаются риски для стран Балтии, а территориальный вопрос остаётся ключевым препятствием на возможных переговорах.

Исторический полёт: человек на инвалидной коляске впервые побывал в космосе

Немецкий инженер Микаэла Бентхаус стала первым в истории человеком на инвалидной коляске, совершившим космический полёт. Суборбитальную миссию выполнила компания Blue Origin — корабль достиг высоты около 100 км и провёл в полёте 11 минут. Бентхаус назвала этот опыт "самым крутым в жизни" и призвала мир активнее развивать доступную среду для людей с инвалидностью.

Туристам придётся платить за фонтан Треви

С 1 февраля 2026 года туристы будут платить €2, чтобы подойти к фонтану Треви в Рим на близкое расстояние. Власти рассчитывают, что мера снизит хаотичные туристические потоки и принесёт городу около 6,5 млн евро в год. При этом увидеть фонтан издалека можно будет бесплатно, а собранные средства направят на его содержание и обслуживание посетителей.