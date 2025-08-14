В МИРЕ: гарантии Украины, разрыв Китая с Чехией и рекорд биткоина
Что произошло в мире за сутки.
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности
EPA
По данным Politico, президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому о готовности Вашингтона при определённых условиях предоставить Киеву гарантии безопасности. Переговоры прошли в формате видеоконференции, организованной Германией, перед встречей Трампа с Владимиром Путиным 15 августа.
Коалиция стран — о будущем Украины
EPA
Более 30 государств, в основном европейских, выступили с требованиями, чтобы Россия не могла накладывать вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Также они настаивают на сохранении военной помощи Киеву.
Китай разрывает отношения с президентом Чехии
Unsplash
Пекин прекратил официальные контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой. Власти КНР расценили этот шаг как недружественный акт, несмотря на то, что поездка носила частный характер.
БРИКС обсуждает ответ на пошлины США
Президент Бразилии Лула да Силва инициировал видеоконференцию участников БРИКС для укрепления экономических связей в ответ на американские тарифы.
Биткоин достиг исторического максимума
Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Курс первой криптовалюты превысил $124 тыс., обновив рекорд середины июля.
