BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп готов дать Украине гарантии безопасности

EPA

По данным Politico, президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому о готовности Вашингтона при определённых условиях предоставить Киеву гарантии безопасности. Переговоры прошли в формате видеоконференции, организованной Германией, перед встречей Трампа с Владимиром Путиным 15 августа.

Коалиция стран — о будущем Украины

EPA

Более 30 государств, в основном европейских, выступили с требованиями, чтобы Россия не могла накладывать вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Также они настаивают на сохранении военной помощи Киеву.

Китай разрывает отношения с президентом Чехии

Unsplash

Пекин прекратил официальные контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой. Власти КНР расценили этот шаг как недружественный акт, несмотря на то, что поездка носила частный характер.

БРИКС обсуждает ответ на пошлины США

ТАСС/Петр Ковалев

Президент Бразилии Лула да Силва инициировал видеоконференцию участников БРИКС для укрепления экономических связей в ответ на американские тарифы.

Биткоин достиг исторического максимума

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Курс первой криптовалюты превысил $124 тыс., обновив рекорд середины июля.