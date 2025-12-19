Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Более 17 миллионов жителей Афганистана столкнулись с нехваткой продовольствия

Афганистан стремительно приближается к гуманитарной катастрофе. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 17 миллионов жителей страны этой зимой могут оказаться на грани голодной смерти. Как сообщил директор ВПП по Афганистану Джон Эйлифф, сотрудники организации фиксируют критическую нехватку продовольствия в афганских семьях. Во многих домохозяйствах люди не получают еды по несколько дней подряд, а уровень детской смертности продолжает расти.

Ситуацию усугубляет наступление зимы, затяжной экономический кризис, а также последствия засух и землетрясений. Дополнительную нагрузку создаёт возвращение миллионов афганских беженцев, депортированных из соседних стран. Многие из них прибывают без средств к существованию и в крайне истощённом состоянии.

При этом объёмы гуманитарной помощи сокращаются, несмотря на растущие потребности. В ВПП призывают международное сообщество вновь обратить внимание на кризис в Афганистане и обеспечить поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

ЕС ускорит депортации мигрантов из семи стран

Европейский союз договорился упростить и ускорить процедуру возвращения мигрантов в ряд стран, признав их "безопасными странами происхождения". Соответствующее решение было принято на саммите в Брюсселе с участием стран-членов ЕС и Европарламента.

В перечень вошли Марокко, Тунис и Египет, а также Косово, Колумбия, Индия и Бангладеш. Для выходцев из этих государств рассмотрение заявлений о предоставлении убежища будет проходить в ускоренном порядке по всему Евросоюзу. При этом в ЕС подчеркнули, что автоматического отказа в убежище не предусмотрено - каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

Великобритания вернётся в программу Erasmus+ в 2027 году

Великобритания и Европейский союз достигли договорённости о возвращении страны в программу студенческой мобильности Erasmus+. Британские вузы вновь подключатся к системе обменов с 2027 года - спустя семь лет после выхода страны из ЕС.

После брексита Лондон мог сохранить участие в программе, однако тогда власти сочли это экономически нецелесообразным. Число британских студентов, уезжавших на обучение за рубеж по обмену, значительно уступало количеству иностранных учащихся, приезжавших в Великобританию.

В последующие годы правительство страны столкнулось с растущим давлением со стороны студенческих организаций и академического сообщества, настаивавших на возвращении в Erasmus+.

По оценкам британских властей, уже в 2027 году программой смогут воспользоваться более 100 тысяч студентов из Великобритании. В Лондоне подчеркнули, что возобновление участия в Erasmus+ станет важным шагом в укреплении сотрудничества с ЕС в сфере образования и науки.

Французские власти проверяют возможную кибератаку на судно

Французские власти начали расследование возможного иностранного вмешательства после обнаружения вредоносного программного обеспечения на международном пассажирском пароме. Речь идёт о судне, принадлежащем итальянской компании, которое находилось в порту Сет на юге Франции.

Как сообщили в парижской прокуратуре, на компьютерных системах парома было выявлено вредоносное ПО типа RAT, позволяющее осуществлять удалённое управление. По данным следствия, такое программное обеспечение потенциально могло использоваться для получения контроля над системами судна.

Информацию о возможном заражении французской контрразведке передали итальянские власти. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что следователи рассматривают версию иностранного вмешательства, подчеркнув серьёзность инцидента.

Фермеры со всего ЕС вышли на протест в Брюсселе из-за сделки с Меркосур

Тысячи фермеров из всех стран Европейского союза прибыли в Брюссель для участия в масштабной акции протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур. Демонстрация проходит в европейском квартале столицы Бельгии в дни саммита лидеров Евросоюза, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Бульвар короля Альберта II практически полностью занят палатками, которые установили делегации фермеров из разных стран ЕС. На месте уже собрались несколько тысяч участников, обстановка остается спокойной: вдоль улицы работают точки с уличной едой и напитками.

Организатором акции выступает европейское фермерское объединение Copa-Cogeca. Ранее участникам рекомендовали отказаться от использования тракторов и ограничиться пешим форматом демонстрации. Однако, несмотря на это, в город въехала колонна примерно из тысячи тракторов, преимущественно из Франции и Бельгии, что привело к серьезным заторам в центре Брюсселя.