1. В Стокгольме автобус сбил людей на остановке

В ЮАР началось расследование после прибытия самолёта с 153 палестинцами из Газы. Большинству пассажиров изначально отказали во въезде, позже их допустили, а правительство поручило проверить действия пограничных служб.

2. ЮАР расследует прибытие чартерного рейса с палестинцами

Основатель Telegram получил возможность свободно покидать Францию и отмену обязательной явки в полицию, хотя расследование по модерации контента и подозрению в соучастии в преступлениях продолжается.

3. Азербайджан выразил России протест из-за удара по посольству в Киеве

Ракета попала на территорию азербайджанской дипмиссии, повредив здания и автомобили. Жертв нет, но Баку потребовал расследования и объяснений. Президент Алиев обсудил ситуацию с Зеленским.

4. NASA запустило миссию EscaPade на Марс

Ракета Blue Origin вывела на орбиту два зонда для изучения атмосферы и климата Марса. Первая ступень успешно приземлилась, миссия поможет понять потерю воды и атмосферных слоёв на планете.

5. Павел Дуров освобождён от ограничений во Франции

Двухэтажный автобус врезался в остановку, есть погибшие и пострадавшие. Водитель задержан, причины аварии выясняются, открыт кризисный центр для помощи очевидцам.

6. Китай обнаружил крупнейшее за 76 лет месторождение золота

В провинции Ляонин найдено месторождение с 1 444 тоннами чистого золота, стоимостью более 166 млрд евро. Это крупнейшее открытие с 1949 года, добыча планируется при росте мировых цен на металл.