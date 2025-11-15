В МИРЕ: крупное ЧП в Стокгольме, протест Азербайджана, рекордное месторождение золота в Китае
1. В Стокгольме автобус сбил людей на остановке
В ЮАР началось расследование после прибытия самолёта с 153 палестинцами из Газы. Большинству пассажиров изначально отказали во въезде, позже их допустили, а правительство поручило проверить действия пограничных служб.
2. ЮАР расследует прибытие чартерного рейса с палестинцами
Основатель Telegram получил возможность свободно покидать Францию и отмену обязательной явки в полицию, хотя расследование по модерации контента и подозрению в соучастии в преступлениях продолжается.
3. Азербайджан выразил России протест из-за удара по посольству в Киеве
Ракета попала на территорию азербайджанской дипмиссии, повредив здания и автомобили. Жертв нет, но Баку потребовал расследования и объяснений. Президент Алиев обсудил ситуацию с Зеленским.
4. NASA запустило миссию EscaPade на Марс
Ракета Blue Origin вывела на орбиту два зонда для изучения атмосферы и климата Марса. Первая ступень успешно приземлилась, миссия поможет понять потерю воды и атмосферных слоёв на планете.
5. Павел Дуров освобождён от ограничений во Франции
Двухэтажный автобус врезался в остановку, есть погибшие и пострадавшие. Водитель задержан, причины аварии выясняются, открыт кризисный центр для помощи очевидцам.
6. Китай обнаружил крупнейшее за 76 лет месторождение золота
В провинции Ляонин найдено месторождение с 1 444 тоннами чистого золота, стоимостью более 166 млрд евро. Это крупнейшее открытие с 1949 года, добыча планируется при росте мировых цен на металл.
