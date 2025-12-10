Главные новости мира за ночь — политика, происшествия и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Россия: крушение Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей" разбился в Ивановской области во время тестового полета. Все семь членов экипажа погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам. Фрагменты самолета обнаружены на воде.

Пожар в Джакарте

В столице Индонезии произошел пожар в офисном здании, в результате которого погибли 22 человека, включая беременную женщину. Людей эвакуировали по одному с помощью аварийных тросов. Причины возгорания устанавливаются.

Рейтинг одобрения Трампа превысил 40%

Рейтинг поддержки президента Дональда Трампа вырос до 41% по данным опроса Reuters/Ipsos. В конце ноября показатель составлял 36%. Среди республиканцев уровень одобрения традиционно высок — 85%.

Великобритания: инцидент в аэропорту Хитроу

Двум мужчинам предъявлены обвинения после распыления слезоточивого газа на парковке терминала 3 аэропорта Хитроу. В результате пострадали 21 человек, включая ребёнка. Обвиняемым инкриминируют кражу чемодана и использование вредного вещества.