BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Россия предложила Индии скидку $5 на нефть Urals

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне санкционного давления Москва начала продавать нефть Urals дешевле эталонной марки Brent. Однако индийские НПЗ приостановили закупки в ожидании позиций правительства на фоне давления США.

Израиль планирует контроль над городом Газа

Reuters

Кабинет министров Израиля одобрил план установления контроля над городом Газа. По словам премьера Нетаньяху, речь идет о временной мере. Операция может затронуть до 800 тыс. мирных жителей.

США увеличивают доходы от пошлин до $50 млрд в месяц

Министр торговли США сообщил о росте поступлений от таможенных пошлин — с $30 до $50 млрд в месяц. Это часть торговой стратегии Белого дома на фоне эскалации торговых споров.

МИД РФ вызвал итальянского дипломата из-за СМИ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия предупредила Италию о последствиях "антироссийской риторики" в местных СМИ. По мнению МИД РФ, это вредит двусторонним отношениям и "не отвечает интересам итальянцев".

Финны накапливают рекордные сбережения

Автор фото: Карапетян Рафаэль

Домохозяйства Финляндии хранят 114,7 млрд евро — исторический максимум. Несмотря на высокий уровень безработицы и медленный рост экономики, финны продолжают сберегать, а не тратить.