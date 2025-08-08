В МИРЕ: нефть со скидкой, контроль над Газой и рекордные сбережения в Финляндии
Что произошло в мире за сутки.
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Россия предложила Индии скидку $5 на нефть Urals
На фоне санкционного давления Москва начала продавать нефть Urals дешевле эталонной марки Brent. Однако индийские НПЗ приостановили закупки в ожидании позиций правительства на фоне давления США.
Израиль планирует контроль над городом Газа
Reuters
Кабинет министров Израиля одобрил план установления контроля над городом Газа. По словам премьера Нетаньяху, речь идет о временной мере. Операция может затронуть до 800 тыс. мирных жителей.
США увеличивают доходы от пошлин до $50 млрд в месяц
Министр торговли США сообщил о росте поступлений от таможенных пошлин — с $30 до $50 млрд в месяц. Это часть торговой стратегии Белого дома на фоне эскалации торговых споров.
МИД РФ вызвал итальянского дипломата из-за СМИ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия предупредила Италию о последствиях "антироссийской риторики" в местных СМИ. По мнению МИД РФ, это вредит двусторонним отношениям и "не отвечает интересам итальянцев".
Финны накапливают рекордные сбережения
Автор фото: Карапетян Рафаэль
Домохозяйства Финляндии хранят 114,7 млрд евро — исторический максимум. Несмотря на высокий уровень безработицы и медленный рост экономики, финны продолжают сберегать, а не тратить.
