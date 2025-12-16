Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Зеленский в Берлине: переговоры о мире и гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провёл переговоры в Берлине с представителями США и Европы о прекращении войны с Россией. Прорыва не достигнуто, но обсуждались планы послевоенного восстановления и меры по обеспечению безопасности страны. Самым спорным вопросом остаётся судьба территорий Донбасса, на которые Москва претендует, а Киев уступать не согласен.

Выходец из Центральной Азии готовил теракт на рождественском базаре в Германии

В Германии арестован 21-летний мужчина из Центральной Азии, подозреваемый в подготовке наезда на людей на рождественском базаре в Магдебурге. Его действия могли быть мотивированы исламистской идеологией, подробности следствия пока не раскрываются. Мужчину планируют выдворить из страны; это вызывает тревогу после теракта в том же городе в декабре 2024 года.

Стрельба в Сиднее: отец и сын напали на участников Хануки

В Сиднее во время празднования Хануки на пляже Бонди-бич произошла стрельба, устроенная отцом и сыном — 50-летним Саджидом и 24-летним Навидом Акрам. Отец был убит на месте, сын в критическом состоянии под охраной полиции. Оба присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство", погибли не менее 15 человек, ещё 27 ранены.

Башар Асад в изгнании возвращается к медицине

Свергнутый президент Сирии Башар Асад живёт в России и восстанавливает навыки офтальмолога, изучая русский язык и освежая медицинские знания "для удовольствия". Он проживает с семьёй в элитном районе Подмосковья и не испытывает финансовых проблем. Политического будущего у него в Москве нет, и планируемые интервью не состоялись.

Австралия готовит ужесточение законов об оружии после стрельбы на Бонди-бич

После массовой стрельбы на пляже Бонди-бич власти Австралии намерены ограничить количество огнестрельного оружия у частных лиц и ввести регулярную проверку лицензий. Предполагаемыми стрелками стали отец и сын, 50-летний мужчина погиб на месте, его 24-летний сын находится в критическом состоянии. В результате трагедии погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения, включая двух полицейских.