BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Firefly Aerospace выходит на азиатский рынок

Firefly Aerospace

Американская компания Firefly Aerospace планирует запуск японских ракет для обслуживания спутниковой индустрии в Азии. Запуск ракеты-носителя Alpha из Японии позволит расширить рынок и укрепить сотрудничество союзников США.

Трамп и Зеленский провели переговоры

Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили пути достижения устойчивого мира. К ним присоединились лидеры Европы и генсек НАТО Марк Рютте. Основная цель встречи – выработка условий для продолжительного мира в Европе.

МИД РФ о размещении НАТО в Украине

МИД РФ

Мария Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет сценариев размещения войск НАТО в Украине. По её словам, это приведёт к неконтролируемой эскалации и срыву усилий по урегулированию конфликта.

Наводнения в Пакистане унесли сотни жизней

Muhammad Sajjad / AP

Сильные ливни вызвали масштабные наводнения на северо-западе Пакистана. Погибли не менее 325 человек, ещё 156 получили травмы. Власти приостановили спасательные операции из-за новых дождей.

Казахстан переориентировал экспорт нефти

EPA / TASS

Из-за проблем с загрязнением азербайджанской нефти Казахстан временно перенаправил часть экспорта с маршрута Баку – Тбилиси – Джейхан на российский трубопровод Каспийского консорциума. Турецкие власти заверили, что очистка терминалов в Джейхане близка к завершению.