В МИРЕ: переговоры Трампа и Зеленского, сотни жертв наводнений в Пакистане и политика НАТО
Что произошло в мире за сутки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Firefly Aerospace выходит на азиатский рынок
Firefly Aerospace
Американская компания Firefly Aerospace планирует запуск японских ракет для обслуживания спутниковой индустрии в Азии. Запуск ракеты-носителя Alpha из Японии позволит расширить рынок и укрепить сотрудничество союзников США.
Трамп и Зеленский провели переговоры
Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили пути достижения устойчивого мира. К ним присоединились лидеры Европы и генсек НАТО Марк Рютте. Основная цель встречи – выработка условий для продолжительного мира в Европе.
МИД РФ о размещении НАТО в Украине
МИД РФ
Мария Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет сценариев размещения войск НАТО в Украине. По её словам, это приведёт к неконтролируемой эскалации и срыву усилий по урегулированию конфликта.
Наводнения в Пакистане унесли сотни жизней
Muhammad Sajjad / AP
Сильные ливни вызвали масштабные наводнения на северо-западе Пакистана. Погибли не менее 325 человек, ещё 156 получили травмы. Власти приостановили спасательные операции из-за новых дождей.
Казахстан переориентировал экспорт нефти
EPA / TASS
Из-за проблем с загрязнением азербайджанской нефти Казахстан временно перенаправил часть экспорта с маршрута Баку – Тбилиси – Джейхан на российский трубопровод Каспийского консорциума. Турецкие власти заверили, что очистка терминалов в Джейхане близка к завершению.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Казахстанец Данил Васильев завоевал серебро Кубка мира в Польше