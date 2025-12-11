В МИРЕ: пожар в Санкт-Петербурге, запасы нефти в США, переговоры Италии и Украины
Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы.
Пожар на рынке в Санкт-Петербурге
На двухэтажном рынке в Невском районе столицы Ленобласти произошёл пожар на площади около 300 кв. м. Сообщение поступило в 17:00, в 17:44 возгорание получило повышенный второй ранг. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Запасы нефти снизились в США
Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,81 млн баррелей до 425,7 млн баррелей, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Одновременно выросли запасы бензина на 6,4 млн баррелей и дистиллятов на 2,5 млн баррелей.
Италия — Украина: пути урегулирования конфликта с Россией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 90-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвящённую вопросам мирного урегулирования. Италия поддерживает позицию США о необходимости скорейшего поиска решения, а Зеленский попросил содействия в диалоге с Вашингтоном по смягчению позиции США относительно возможных шагов для урегулирования конфликта.
