Главные мировые новости за ночь — политика, экономика и крупные события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — кратко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Пожар в Великобритании унес жизни семьи

В городе Страуд графства Глостершир в результате пожара в частном доме погибли мать и двое её детей — семилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Отец, сотрудник полиции, пытался спасти семью, но выжил с травмами. Причины возгорания устанавливаются.

Турция и Сирия подпишут офшорное энергетическое соглашение в 2026 году

Анкара и Дамаск планируют заключить договор о разведке морских энергетических ресурсов у сирийского побережья. После подписания соглашения будут проведены сейсмические исследования шельфа. Начало буровых работ не предполагается.

Трамп и Путин обсудили пути достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным "очень продуктивным". Лидеры обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта, при этом Трамп подчеркнул, что США не предоставляли Украине оружие для ударов по российским объектам.

Энтони Джошуа госпитализирован после автокатастрофы в Нигерии

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа получил незначительные травмы после столкновения внедорожника с грузовиком. Два других участника ДТП погибли. Ранее Джошуа провёл выставочный бой против Джейка Пола.