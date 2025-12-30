В МИРЕ: офшорная сделка Турции и Сирии, Трамп и Путин обсудили Украину, боксёр пострадал в ДТП
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главные мировые новости за ночь — политика, экономика и крупные события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — кратко и по существу в подборке BAQ.KZ.
Пожар в Великобритании унес жизни семьи
В городе Страуд графства Глостершир в результате пожара в частном доме погибли мать и двое её детей — семилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Отец, сотрудник полиции, пытался спасти семью, но выжил с травмами. Причины возгорания устанавливаются.
Турция и Сирия подпишут офшорное энергетическое соглашение в 2026 году
Анкара и Дамаск планируют заключить договор о разведке морских энергетических ресурсов у сирийского побережья. После подписания соглашения будут проведены сейсмические исследования шельфа. Начало буровых работ не предполагается.
Трамп и Путин обсудили пути достижения мира на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным "очень продуктивным". Лидеры обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта, при этом Трамп подчеркнул, что США не предоставляли Украине оружие для ударов по российским объектам.
Энтони Джошуа госпитализирован после автокатастрофы в Нигерии
Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа получил незначительные травмы после столкновения внедорожника с грузовиком. Два других участника ДТП погибли. Ранее Джошуа провёл выставочный бой против Джейка Пола.
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский