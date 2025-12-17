Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Гааге создан международный орган по репарациям Украине

В Гааге учреждена Международная комиссия по рассмотрению претензий для Украины, которая будет принимать решения о выплате репараций за ущерб от российской военной агрессии. Комиссия стала вторым элементом механизма репараций под эгидой Совета Европы после Реестра ущерба, получившего более 80 тысяч заявлений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без ответственности и компенсаций невозможно говорить о справедливом и устойчивом мире.

В итальянских Альпах нашли тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет

В национальном парке Стельвио на севере Италии учёные обнаружили тысячи следов динозавров, некоторым из которых около 210 миллионов лет. По мнению палеонтологов, их оставили прозавроподы, передвигавшиеся стадами и, вероятно, демонстрировавшие сложное социальное поведение. Находка считается уникальным научным открытием и будет изучаться с помощью дронов и дистанционного зондирования.

В Мексике разбился легкомоторный самолёт: есть жертвы

Легкомоторный самолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта Толука, примерно в 50 километрах от Мехико. По предварительным данным, погибли не менее семи человек из десяти находившихся на борту. Самолёт упал при попытке аварийной посадки, причины катастрофы расследуются.

Личность жертвы Хиросимы установили спустя 80 лет с помощью ДНК

В Японии впервые в истории удалось идентифицировать жертву атомной бомбардировки Хиросимы с помощью ДНК-анализа. Учёные установили, что останки, хранившиеся в мемориале десятилетиями, принадлежат 13-летней девочке, погибшей 6 августа 1945 года. Власти Хиросимы планируют проводить аналогичные исследования и дальше, чтобы вернуть имена тысячам жертв.

Миллиардеры мира побили рекорд: состояние выросло до $15,8 трлн

Совокупное состояние миллиардеров в мире достигло рекордных 15,8 трлн долларов, а их число увеличилось до 2 919 человек, следует из отчёта банка UBS. Основной рост обеспечили технологический сектор и подорожание финансовых активов, особенно в странах Америки. По прогнозу аналитиков, в ближайшие 15 лет по наследству будет передано не менее 5,9 трлн долларов.